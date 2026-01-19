हैदराबाद में हुए लाठीचार्ज का पुराना वीडियो UP का बताकर वायरल

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें पुलिस को कुछ युवकों के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस वीडियो को उत्तर प्रदेश की हालिया घटना का बताकर सांप्रदायिक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो पुराना है और उत्तर प्रदेश का नहीं है.
वायरल वीडियो हैदराबाद के शालीबांडा का है जहां 2022 में विधायक टी राजा सिंह के पैगेम्बर मुहम्मद साहब पर टिपण्णी के बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया था.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो The Siasat Daily के इस आधिकारिक X अकाउंट पर मिली.
इस अकाउंट पर यह वीडियो 25 अगस्त 2022 को अपलोड की गई थी और इसके कैप्शन में लिखा था, "हैदराबाद पुलिस की तरफ से घर के अंदर रहने की कई चेतावनियों के बावजूद, गुस्साए मुस्लिम युवा राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए.जल्द ही, जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ा, पुलिस का भी सब्र जवाब देने लगा, और पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया."
हमारी सर्च में हमें NDTV की 25 अगस्त 2025 की आधिकारिक X पोस्ट पर भी यह वायरल वीडियो मिली जिसके कैप्शन में लिखा था, "तेलंगाना | हैदराबाद के शालीबांडा में कल रात सस्पेंड किए गए बीजेपी नेता टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणियों को लेकर प्रदर्शनकारी जमा हुए; पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया."
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें India Times नाम के यूट्यूब चैनल पर भी वायरल वीडियो मिला जिसे 25 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था और लिखा था कि, "निलंबित बीजेपी विधायक की पैगंबर साहब पर टिप्पणी को लेकर हैदराबाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन."
क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना हुई है इस दावे की पड़ताल के लिए हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च किए लेकिन हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जो उत्तर प्रदेश में हुई ऐसी किसी हालिया घटना की पुष्टि करती हो.
निष्कर्ष: तेलंगाना का 2022 का पुलिस लाठीचार्ज का एक वीडियो उत्तर प्रदेश का हालिया वीडियो बताकर भ्रामक दावों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.