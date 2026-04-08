पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट कैसे भारत के खिलाफ चला रहे Fake News का अभियान?

भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा चलाया जा रहा यह संगठित दुष्प्रचार अभियान FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) के दायरे में आता है.

EU Disinfo Lab, FIMI को इस तरह परिभाषित करता है: “यह आमतौर पर गैर-कानूनी न होने वाला ऐसा पैटर्न है, जो मूल्यों, प्रक्रियाओं और राजनीतिक सिस्टम पर नकारात्मक असर डाल सकता है. इस तरह की गतिविधियां जानबूझकर और संगठित तरीके से की जाती हैै”.

क्या इसका असर भारत पर पड़ सकता है?: इसका जवाब भविष्य में साफ होगा, लेकिन हमने बार-बार देखा है कि दुष्प्रचार अभियान लोगों में डर और घबराहट पैदा कर सकते हैं और इससे वास्तविक जीवन में समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं.

फिलहाल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेकिंग यूनिट और अन्य स्वतंत्र फैक्ट-चेकिंग संगठनों ने लगातार पाकिस्तान से आने वाले और भारत को निशाना बनाने वाले ऐसे भ्रामक दावों का खंडन किया है. हालांकि, यह सवाल भी उठता है कि क्या लंबे समय में यह कोशिशें पर्याप्त होंगी ?

ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ‘ऐसे तत्व’ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर घबराहट फैलाने का काम करते हैंय इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा कोई दावा दिखे और आपको पता ना हो कि ये सच है या नहीं, तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले रुकें और हमें हमारे WhatsApp टिपलाइन पर भेजें.