हनुमान की तस्वीर बनाते बंदर की यह वीडियो असली नहीं AI से बनाई गई है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक बंदर दीवार पर हिंदू देवता हनुमान का चित्र बनाता हुआ दिखाई दे रहा है.
दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ?: नहीं, यह वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से बनाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि बैकग्राउंड में लोग धुंधले दिखाई दे रहे थे और एक व्यक्ति का पूरी तरह से विकृत (नकली) रुप दिखाई दे रहा था.
इसके बाद हमने 'बंदर भगवान हनुमान' कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें एक इंस्टाग्राम पेज मिला जिसने 9 अक्टूबर को सबसे पहले यही वीडियो शेयर किया था.
इसके कैप्शन में कंपनी Higgsfield AI और OpenAI's के टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल सोरा 2 का जिक्र था.
हमने देखा कि इस अकाउंट से नियमित रूप से AI की मदद से बनाया गया कॉन्टेंट शेयर किया गया था. इसके बायो में लिखा था कि यह पेज "फिल्मों और ब्रांडों के लिए AI कॉन्टेंट" तैयार करता है.
इन जानकारी से पता चलता है कि यह वीडियो AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है.
क्या कहते हैं टूल्स?: हमने वायरल वीडियो पर AI की पहचान करने वाले अलग-अलग टूल्स पर इसकी जांच की जिसमें अलग-अलग नतीजे सामने आए.
हमने वीडियो को मिसइंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस (MCA) की Deepfakes Analysis Unit (DAU) के साथ शेयर किया, जिसने टेस्ट करने के बाद हमें रिपोर्ट भेजी.
इस वीडियो के अलग-अलग फ्रेमों की जांच करने पर WasitAI ने कुछ फ्रेम को AI की मदद से बनाया हुआ बताया.
WasitAI ने इस फ्रेम को AI की मदद से बनाया हुआ नहीं बताया.
WasitAI ने इस फ्रेम को AI की मदद से बनाया हुआ बताया.
हालांकि इसकी डिटेल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह वीडियो "मानव निर्मित" था.
निष्कर्ष: एक AI-जनरेटेड वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें एक बंदर द्वारा भगवान हनुमान का चित्र बनाने का वास्तविक दृश्य दिखाया गया है.
