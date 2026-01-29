Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सरोवर में वुजू करने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई का नहीं है यह वीडियो

सरोवर में वुजू करने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई का नहीं है यह वीडियो

वायरल वीडियो में मुस्लिम युवक के साथ मारपीट नहीं हो रही है.

फैजान अहमद
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सिख धर्म का पालन करने वाले एक संगठन के कुछ लोग एक व्यक्ति से मारपीट कर रहे हैं और उससे माफी मंगवा रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, 'यह वीडियो स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर को कुल्ला करके गंदा करने वाले हाथ पैर धोने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई का है.'

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो में मुस्लिम युवक के साथ मारपीट नहीं हो रही है.

  • वायरल वीडियो में एक हिंदू युवक के साथ मारपीट की जा रही है जिनके ऊपर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बारे में अपशब्द बोलने के आरोप लगे थे.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें दैनिक भास्कर की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में नजर आने वाले युवक के साथ मारपीट की जा रही थी.

  • इसमें लिखा था कि, "पंजाब के मलेरकोटला में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. व्यक्ति ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली. इस पर सिख संगठन भड़क गए. पोस्ट सामने आने के नाद सिख संगठन के नेता मनकोटला पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की."

इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. 

इसके साथ ही हमारी सर्च में हमें ABP NEWS Punjabi की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के बारे में रिपोर्ट कर लिखा था कि, "अहमदगढ़, मलेरकोटला में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब सोशल मीडिया पर गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ एक अपमानजनक कमेंट सामने आया. यह कमेंट मलेरकोटला के रहने वाले सुरेश ऋषि जिंदल ने फेसबुक पर पोस्ट किया था."

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें परमजीत सिंह अकाली नाम के फेसबुक प्रोफाइल पर भी यह वायरल वीडियो जिसको पोस्ट करते हुए लिखा गया था कि, "अहमदगढ़ के ऋषि जिंदल, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहुत गलत बोल रहे थे, सिंहों ने अहमदगढ़ में किया सौदा." (पंजाबी से हिंदी में अनुवादित)

हमारी सर्च में हमने पाया कि वायरल वीडियो में जिस मुस्लिम युवक और घटना का जिक्र किया जा रहा है उस वीडियो/घटनाक्रम में नजर आने वाला शख्स इस वायरल वीडियो में मौजूद शख्स नहीं है और यह दोनों अलग मामले हैं.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिन्दू युवक ऋषि है. 

सरोवर में कुल्ला करने का विवाद: UP Tak में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर गोल्डन टेंपल से एक रील सामने आई थी. इसमें सुब्हान रंगरेज नाम का युवक पवित्र सरोवर को अपवित्र करता हुआ दिखाई दे रहा था. विवाद होने के बाद सुब्हान रंगरेज ने माफी भी मांगी थी. सिख समुदाय के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुब्हान रंगरेज के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया था.

वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स पर गुरु गोबिंद सिंह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था.

निष्कर्ष: सोशल मीडिया सिख संगठनों द्वारा युवक की पिटाई दिखाने वाला वायरल वीडियो वुजू करने वाले मुस्लिम युवक का नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

