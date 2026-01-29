सरोवर में वुजू करने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई का नहीं है यह वीडियो

सरोवर में कुल्ला करने का विवाद: UP Tak में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर गोल्डन टेंपल से एक रील सामने आई थी. इसमें सुब्हान रंगरेज नाम का युवक पवित्र सरोवर को अपवित्र करता हुआ दिखाई दे रहा था. विवाद होने के बाद सुब्हान रंगरेज ने माफी भी मांगी थी. सिख समुदाय के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुब्हान रंगरेज के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया था.

वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स पर गुरु गोबिंद सिंह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था.