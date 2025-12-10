गौतम गंभीर ने नहीं कहा 'कोहली को रिटायर होना चाहिए', एडिटेड है वीडियो

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019गौतम गंभीर ने नहीं कहा 'कोहली को रिटायर होना चाहिए', एडिटेड है वीडियो

वायरल वीडियो में एडिटिंग के जरिए ये दिखाया गया है कि गंभीर ने कोहली को रिटायरमेंट लेने की सलाह दी

सिद्धार्थ सराठे
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने कोहली के रिटायरमेंट की बात कही</p></div>
दावा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने कोहली के रिटायरमेंट की बात कही

फोटो : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि किसे भारतीय क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? जवाब में गौतम गंभीर कहते दिख रहे हैं - विराट कोहली. वीडियो में आगे विराट कोहली का एक क्लिप आता है, जिसमें वो मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सेलिब्रेशन करते दिख रहे हैं.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि एडिटेड है. असली वीडियो में गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि रिटायरमेंट लेना किसी भी खिलाड़ी का निजी फैसला है. इस सवाल पर गौतम गंभीर ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो से साफ हो रहा है कि ये इंटरव्यू न्यूज चैनल ABP NEWS पर हुआ है. हमने ये पूरा इंटरव्यू देखा.

वायरल क्लिप इंटरव्यू के आखिरी हिस्से का है, जहां एंकर रैपिड फायर राउंड में गौतम गंभीर से कई सवाल पूछती हैं. 26:30 मिनट पर सवाल पूछा जाता है किस खिलाड़ी को रिटायर हो जाना चाहिए ? जवाब में गौतम गंभीर इस पर कोई टिप्पणी करने से मना करते हैं और कहते हैं ''रिटायरमेंट बहुत पर्सनल डिसीजन है.''

  • साफ है कि वीडियो में एडिटिंग के जरिए ये दिखाया गया कि गौतम गंभीर ने कहा विराट को रिटायर हो जाना चाहिए.

  • हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट भी नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली को रिटायर होने की सलाह दी.

निष्कर्ष : गौतम गंभीर के वीडियो से छेड़छाड़ कर ये गलत दावा किया जा रहा है कि उन्होंने विराट कोहली को रिटायर होने की सलाह दी.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

