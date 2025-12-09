Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019CDS चौहान ने नहीं कहा कि भारत ने अरुणाचल और लद्दाख चीन को सौंपा

CDS चौहान ने नहीं कहा कि भारत ने अरुणाचल और लद्दाख चीन को सौंपा

वायरल वीडियो डीपफेक है. ये साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है कि CDS चौहान ने ऐसा कोई बयान दिया है.

ऐश्वर्या वर्मा
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>CDS अरुण चौहान का बताया जा रहा है ये वीडियो</p></div>
i

फोटो : Altered by The Quint

भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो केरल के एझिमाला में इंडियन नेवल अकैडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान भाषण दे रहे हैं.

वीडियो में क्या है?: वीडियो में CDS चौहान कहते दिख रहे हैं, "मैं अपने सभी नेवी ऑफिसर्स को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हालांकि, मुझे पता है कि हमारे कमजोर एयरफोर्स के कारण भारत सरकार ने अरुणाचल और लद्दाख चीन को सौंप दिया है, लेकिन भरोसा रखें कि भारतीय नेवी कमजोर नहीं है, और पाकिस्तान, भारत के किसी भी पोर्ट शहर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. 10 मई को भी, पाकिस्तान के जहाज गुजरात नहीं पहुंच पाए थे, उनके ड्रोन पहुंच गए थे, जो कि एयर डिफेंस की नाकामी थी, हमारी नहीं."

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

(इसी तरह का दावा कर रहे दूसरे पोस्ट के आर्काइव को यहां देखा जा सकता है.)

क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो डीपफेक है.

  • CDS चौहान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि भारत ने अपना हिस्सा चीन को सौंप दिया है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने पासिंग आउट परेड से CDS चौहान के भाषण का ओरिजिनल वीडियो ढूंढने की कोशिश की.

  • इंडियन नेवी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर परेड का पूरा वीडियो मौजूद है, जिसे 29 नवंबर 2025 को शेयर किया गया था.

  • वीडियो में 01:44:49 के समय पर, CDS चौहान अपना भाषण शुरू करते हैं.

  • उन्होंने कैडेट्स की जिम्मेदारी, अनुशासन और उतार-चढ़ाव के बावजूद कोशिश करने की अहमियत, सेवा की भावना और 'युद्ध के बदलते तरीकों' के बारे में बात की.

  • उन्होंने तीनों सेनाओं को लेकर कहा, "कोई एक सेना अकेले युद्ध नहीं जीत सकती. भविष्य में युद्ध मिलकर लड़े जाएंगे."

  • CDS चौहान ने अपने इस भाषण में चीन, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख का कोई जिक्र नहीं किया.

क्या ये वीडियो AI है?: हमने इस वीडियो को Hiya के डीपफेक वॉयस डिटेक्टर पर चेक किया.

इसने वीडियो के ऑडियो को प्रमाणिकता पर 100 में से 9 नंबर दिए, और कहा कि आवाज के "डीपफेक होने की संभावना" है.

वीडियो डीपफेक है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Hiya Deepfake Voice Detector

PIB की सफाई: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस मामले में सफाई जारी करते हुए कहा कि वीडियो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से छेड़छाड़ की गई है.

निष्कर्ष: CDS अनिल चौहान ने नहीं कहा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, चीन को सौंप दिया है. वायरल हो रहा वीडियो डीपफेक है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

