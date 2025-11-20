SIR के बाद बंगाल से भागते लोगों का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019SIR के बाद बंगाल से भागते लोगों का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

ओरिजिनल वीडियो में मोंगला फेरी घाट से रोजाना की फेरी को गुजरते हुए दिखाया गया है. ये वीडियो SIR से जुड़ा नहीं है

Priyanshi Khandelwal
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि वीडियो बंगाल में हुए SIR के बाद का है</p></div>
दावा है कि वीडियो बंगाल में हुए SIR के बाद का है

फोटो : Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक खचाखच भरी नाव पर चढ़ते दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की घोषणा के बाद बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश बांग्लादेश लौट रहे हैं.

क्या है दावा ? : इस वीडियो को शेयर करने वाले पोस्ट में लिखा है, "पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा होते ही अवैध प्रवासी घर वापसी कर रहे हैं. "

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

(आप इसी तरह के दूसरे दावों के आर्काइव्स को यहां और यहां देख सकते हैं.)

क्या है सच ? : ये दावा गलत है.

  • ये वीडियो बांग्लादेश की मोंगला फेरी का है.

  • वीडियो में दिख रही फेरी बांग्लादेश में रोज चलने वाली फेरी है. इस रूट पर सालों से भीड़भाड़ देखी जा रही है.

  • ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस वीडियो का पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा से कोई संबंध नहीं है.

हमें जांच में क्या मिला?: हमने वीडियो से कुछ कीफ्रेम्स निकाले और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया.

  • हमें फेसबुक पर बांग्लादेश के कई वीडियो मिले, जिसमें इसी तरह की फेरी क्रॉसिंग को दिखाया गया है. इनमें यूजर्स ने जगह की पहचान बागेरहाट जिले में मोंगला-घासियाखली इंटरनेशनल चैनल पर मोरेलगंज के रूप में की है.

इसमें मोंगला-मोरेलगंज इलाके में पंगुची नदी पर लोगों के खचाखच भरी नाव से आने-जाने को रिपोर्ट किया गया है.

  • हमने गूगल मैप्स पर जियोलोकेशन की मदद से मोंगला के आस-पास फेरी टर्मिनल की भी जांच की.

वायरल क्लिप में दिख रहा नदी के किनारे का इलाका, मोरेलगंज में पंगुची नदी की क्रॉसिंग वाले विजुअल्स से काफी मेल खाता है.

समुद्र तट से लेकर आसपास दिख रही नावों तक, कई विज़ुअल एलिमेंट वायरल वीडियो से पूरी तरह मैच करते हैं।

निष्कर्ष: इससे साफ होता है कि वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं है, और न ही इसका राज्य में SIR की घोषणा से कोई संबंध है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

