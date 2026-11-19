कुछ बातों पर गौर किया है अखिलेश ने ऐसा नहीं है. जो हमने लागू किया था ज्यों का त्यों लागू है. और भी बहुत कुछ किया है, 30000 रुपए दिए. इतना काम करने के बाद कितनी सीटें? 47.अब सोचिए आप किसने धोखा दिया ? आप लोग लेकर बैठे हो, क्या हर पोल पर जिता लिया? अपने अपने गांव में जिता लिया ? नाम नहीं लेंगे, पर ऐसे लोग हैं जो आज पदों पर बैठे हैं अखिलेश, बड़े पदों पर बैठा दिया आपने. वो अपने गांव की पोलिंग पर हारे हैं. इसका खामियाजा तो होना चाहिए. जो अपने गांव की पोलिंग पर हारा हो और इतना बड़ा आपने पद दे दिया हो? हम अपमान नहीं करेंगे. अखिलेश जब पूछेंगे कि किनके साथ मैंने ऐसा किया तो उनको हम नाम बता देंगे.