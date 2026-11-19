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सोशल मीडिया पर उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव का एक वीडियो वायरल है. वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अपने ही बेटे अखिलेश पर टिप्पणी कर रहे हैं कि जिन लोगों की ग्राम प्रधान बनने की औकात नहीं थी, उन्हें हमने मुख्यमंत्री बना दिया.
क्या ये सच है ? : मुलायम सिंह यादव ने ये टिप्पणी अखिलेश यादव पर नहीं की थी. मुलायम सिंह यादव ने ये बयान ऐसे लोगों को लेकर दिया था जिन्हें कथित तौर पर अखिलेश के नेतृत्व में बड़े पद मिले. बयान को गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें समाजवादी पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मुलायम सिंह यादव के पूरे भाषण का वीडियो मिला. 22 नवंबर 2017 के इस भाषण का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीम) चैनल से किया गया था. वीडियो में 1 घंटे 8 मिनट पर वो हिस्सा आता है, जिसका अधूरा हिस्सा बिना संदर्भ के शेयर किया जा रहा है. यहां मुलायम सिंह यादव कहते हैं.
निष्कर्ष : मुलायम सिंह यादव के भाषण का अधूरा हिस्सा गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)