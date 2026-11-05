जिन्ना पर बोलते दिख रहे अखिलेश यादव का ये वीडियो ए़़डिटेड है

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत की आज़ादी का श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना को दिया. बीजेपी के आधिकारिक X अकाउंट से वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया गया.
क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो अधूरा है. एडिटेड वीडियो को अधूरे संदर्भ के साथ गलत दावे से शेयर किया जा रहा है. पूरे वीडियो में अखिलेश यादव सरदार बल्लभ भाई पटेल के को लोह पुरुष बताते हुए उनकी तारीफ करते हैं. आगे कहते हैं कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना ये सब एक ही संस्था में पढ़े और आज़ादी की लड़ाई लड़ी.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो असल में 31 अक्टूबर 2021 के भाषण का है. ये भाषण अखिलेश यादव ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर दिया था. यूट्यूब पर इस पूरे भाषण को सुना जा सकता है.
9:34 मिनट पर वो हिस्सा आता है, जिसे एडिट पर बिना संदर्भ के शेयर किया जा रहा है. यहां अखिलेश यादव कहते हैं.
निष्कर्ष : अखिलेश यादव के बयान का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)