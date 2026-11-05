जिन्ना पर बोलते दिख रहे अखिलेश यादव का ये वीडियो ए़़डिटेड है

सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे. जमीन को पकड़कर फैसले लेते थे. वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे. इसलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं. सरदार पटेल जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे. एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आज़ादी दिलाई. उन्हें किसी भी तरह से कोई भी संघर्ष करना पड़ा वो पीछे नहीं हटे.

अखिलेश यादव का असली बयान