पुल से नीचे गिरते हाथी का यह वीडियो असली नहीं AI से बना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक हाथी को पुल तोड़कर नीचे चल रही सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह रांची की घटना है जहां देर रात एक जंगली हाथी अचानक एक पुल (ब्रिज) पर चढ़ गया और फिर वहां से नीचे गिर गया.