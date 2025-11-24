Scamguard: ऑनलाइन आर्डर में रिफंड के नाम पर चल रहे स्कैम से सावधान रहें !

किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर “Buy Now” पर क्लिक करना कई लोगों के लिए सांस लेने जितना ही आम है. अगले 15 मिनट में आने वाली डिलीवरी और अगली सुबह तक आने वाली दूसरी डिलीवरी हमारे दिन के शेड्यूल को उसी हिसाब से बनाती है. लेकिन जब आप अपना ऑर्डर ट्रैक करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई स्कैमर भी आपको ट्रैक कर रहा होता है. जल्द ही, आपको एक स्कैमर का फोन आता है जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर आपको आपके “फेल” हुए ऑर्डर के बारे में बताता है.

आगे क्या होता है? रिफंड तभी शुरू किया जा सकता है जब आप उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें. लेकिन रिफंड करने के बजाय वो आपको अलग-अलग पेमेंट करने के लिए फंसा लेते हैं.

हम इसी ई-कॉमर्स स्कैम का भंडाफोड़ कर रहे हैं जिसमें फ्रॉड करने वाले आपकी जेब को लुभाने वाली बातों से टारगेट करते हैं. आपको बताएंगे आप उनकी चालों को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं.