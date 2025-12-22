डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के नाम पर कहीं आपके साथ यह स्कैम तो नहीं हो रहा है ?

वेरिफाई करें: अगर आपसे किसी ऐप की मदद से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा जा रहा है; तो यह पक्का करें कि आप इसे किसी भरोसेमंद सोर्स से इंस्टॉल करें, जैसे कि Google Play Store या Apple App Store, न कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर टैप करके. साथ ही डाउनलोड करने से पहले इन ऍप्स का रिव्यू जरूर देख लें.

जांच करें: कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले, देखें कि उसे आपके डिवाइस के किन फीचर्स का एक्सेस चाहिए और उसका मकसद क्या है. अगर वह बिना किसी साफ वजह के अलग-अलग चीजों की परमिशन मांगे तो इंस्टॉलेशन कैंसिल कर दें.

सीधी बुकिंग: अगर आप अभी भी ऐप इस्तेमाल करने को लेकर पक्का नहीं हैं, तो अपने अपॉइंटमेंट सीधे हॉस्पिटल या डॉक्टर से उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल ID का इस्तेमाल करके बुक करें.

सूचित करें: अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो कृपया तुरंत अपने बैंक को सूचित करें ताकि ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने में मदद मिल सके और अगली सूचना तक आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सके. अपने पासवर्ड जरुर बदलें - खासकर बैंकिंग ऐप्स और ईमेल के.

रिपोर्ट करें: इस घटना की जानकारी तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर दें या उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच में मदद के लिए जरुरी सबूत इकट्ठा करना सुनिश्चित करें.