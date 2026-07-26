कॉकरोच जनता पार्टी की मेंबरशिप के नाम पर चल रहे स्कैम में न फसें

संवेदनशील जानकारी की मांग: कोई भी सामान्य मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि आपसे आपका बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, या वित्तीय लेनदेन से जुड़ा ओटीपी (OTP) मांगने लगे.

संदिग्ध यूआरएल (URL/Link Structure): यदि लिंक का वेब एड्रेस किसी स्थापित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट जैसा न दिखकर अजीब अक्षरों, नंबरों, या गलत स्पेलिंग (जैसे go0gle या cjp-fake-link.com) से बना हो.

क्लिक करने पर फोन का असामान्य व्यवहार: यदि किसी लिंक पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपका फोन अचानक धीमा हो जाए, बार-बार रीस्टार्ट हो, या स्क्रीन पर अजीब पॉप-अप्स आने लगें (यह मैलवेयर इंस्टॉल होने का संकेत हो सकता है.

अपुष्ट या बिना आधिकारिक घोषणा के दावे: जब सोशल मीडिया पर कोई बड़ा अभियान या स्कीम चल रही हो, लेकिन विश्वसनीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में कोई पुष्टि न हो.