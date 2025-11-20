चीलों के उड़ने के लिए राहुल ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया? जानिए सच

advertisement
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.
इस वीडियो में राहुल गांधी ऑडियंस से एक सवाल पूछते हैं. आसमान की तरफ इशारा करके वो पूछते हैं कि इतने चील क्यों उड़ रहे हैं?
उसके बाद उन्होंने बताया कि 'चीलें' क्यों उड़ रही हैं. इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.
उन्होंने क्या कहा?: वीडियो में राहुल कहते दिख रहे हैं "मुझे बताओ, एक बात समझाओ. ये जो चील हैं, ये यहां क्यों उड़ रही हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी हैं. इसका कारण आरएसएस है. इसका कारण बीजेपी है."
हमें इससे संबंधित सवाल हमारी वॉट्सऐप टिपलाइन पर भी मिले.
क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा गलत है. राहुल के 5 अक्टूबर 2020 के भाषण के अधूरे वीडियो को गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.
हमें क्या पता चला?: कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें राहुल गांधी का ये पूरा भाषण मिला. ये भाषण राहुल ने 5 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के कोंडली में एक चुनावी कैंपेन के दौरान दिया था.
पूरा वीडियो देखने पर ये सच सामने आया,
राहुल गांधी ने 2020 के अपने भाषण में पिछले कुछ सालों में भारत में आए बदलाव के बारे में बात की.
2:25 मिनट पर, गांधी को ये कहते सुना जा सकता है, "इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका कारण नरेंद्र मोदी हैं. इसका कारण आरएसएस है. इसका कारण बीजेपी है. मगर मैं थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूं, कि इसका कारण, सबसे बड़ा कारण कि हिंदुस्तान की जनता को, और खासतौर से जो हमारा युवा है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा है. वो डरा हुआ है. क्यों डरा हुआ है? बेरोजगारी से डरा हुआ है."
10:12 मिनट पर, राहुल गांधी को चीलों पर बात करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद वो तुलना करते हैं कि कैसे आम लोगों को खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार देश के अमीर वर्ग को टैक्स लाभ दे रही है.
उन्होंने कहा, "ये जो चील है, वो यहां क्यों उड़ रहे हैं. ये चील यहां क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है कि ये चील यहां क्यों घूम रहे हैं? ये जो गंदगी है, इस गंदगी को हटाने के लिए कितने करोड़ रुपये लगेंगे? 5 करोड़? 10 करोड़? दस साल की बच्ची कह रही है 5 करोड़-10 करोड़. ठीक है 50 करोड़ लग जाएंगे. नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये टैक्स माफ किया है. 1,30,000 करोड़ रुपये. आप लोग गंध में रहो. आप लोग चौबीस घंटे गंध में रहो, और वो लोग महलों में, हवाई जहाजों में शांति से रहें."
सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी के पुराने भाषण के कुछ हिस्से निकाल कर उनसे वायरल वीडियो बनाया और उन्हें बिना पूरे संदर्भ के शेयर किया.
निष्कर्ष: वायरल हो रहा वीडियो एटिड किया गया है और बिना पूरे संदर्भ के शेयर किया जा रहा है.
