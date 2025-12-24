ललित मोदी ने 7 करोड़ में नहीं नीलाम किया युवराज सिंह का 'छह छक्कों' वाला बल्ला

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने पू्र्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बैट को 7 करोड़ में नीलाम कर दिया.



क्या है दावा ? : पोस्ट में दावा किया गया है कि 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में एक ओवर में छह छक्के लगाने के बाद ललित मोदी ने क्रिकेटर युवराज सिंह को पोर्श गाड़ी गिफ्ट की थी, और बाद में उन्होंने युवराज सिंह के उस बल्ले को 7 करोड़ में नीलाम कर दिया था.