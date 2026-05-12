Fact Check: इंदिरा गांधी ने 1967 में भारतीयों से की थी सोना ना खरीदने की अपील?

अंग्रेजी अखबार The Hindu की 6 जून 1967 की कथित बताई जा रही एक कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल है. दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री Indira Gandhi ने 1967 में लोगों से सोना खरीदना बंद करने की अपील की थी.

दावा क्या है ? : वायरल दावे में कहा गया है कि 6 जून 1967 को प्रधानमंत्री गांधी ने गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का हवाला देते हुए भारतीयों से सोना खरीदना रोकने की अपील की थी और इसे “राष्ट्रीय अनुशासन” बताया था. टाइम्स नाऊ समेत कई मीडिया संस्थानों और बीजेपी के कई नेताओं, जैसे कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता विजय प्रकाश ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया. इस दावे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल में सोना खरीदने से रुकने की अपील से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.