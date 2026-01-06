धौलपुर रेप केस को लेकर गलत सांप्रदायिक दावा वायरल

क्या है पूरा मामला ? :

आरोपी रामभरोसे उर्फ राजेंद्र सिसोदिया पर आरोप है कि उसने 15 दिसंबर को राजस्थान के धौलपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और बचने के लिए कभी खुद को VIP तो कभी अफसर बताता रहा, बार-बार हुलिया बदलता रहा.

पुलिस ने उसकी लोकेशन आगरा, लखनऊ और ग्वालियर में ट्रेस की और कई हफ्तों तक तलाश जारी रखी.

आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा हुआ था.