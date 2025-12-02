Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कोलकाता के रेलवे स्टेशन में आग का पुराना वीडियो दिल्ली का बताकर वायरल

कोलकाता के रेलवे स्टेशन में आग का पुराना वीडियो दिल्ली का बताकर वायरल

यह वीडियो दिल्ली का नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल का है.

हाल ही में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले पर एक धमाका हुआ था, जिसमें तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगते हुए और इस बीच हर तरफ अफरा-तफरी मचते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली का है और दिल्ली में एक और हादसा हो गया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो दिल्ली का नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल का है.

  • वायरल वीडियो में 2023 में पश्चिम बंगाल के संतोषपुर रेलवे स्टेशन पर हुई आग की घटना दिखाई गई है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें इससे मिलता-जुलता वीडियो ETV Bharat West Bengal की इस फेसबुक पोस्ट पर मिला.

  • इस पेज पर यह वीडियो 07 अप्रैल 2023 को अपलोड किया गया था.

  • इस वीडियो की डिटेल में लिखा था, "गुरुवार शाम को संतोषपुर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई. माना जा रहा है कि आग स्टेशन के पास बनी एक झोपड़ी से शुरू हुई थी. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है."

दोनों वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि दोनों वीडियो के एक ही लोकेशन के होने की पुष्टि हो गई. वायरल वीडियो और ETV के वीडियो में नजर आ रहीं लोकेशन एक ही थीं.

दोनों वीडियो में समानताओं को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

इसके सिवा हमें Times of India की इस न्यूज रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य दिखाई दिए, इस रिपोर्ट में भी इस वीडियो को पश्चिम बंगाल के संतोषपुर रेलवे स्टेशन का बताया गया था.

इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/TOI/ Altered By The Quint)

  • इस के सिवा India Today, News18 बांग्ला और Times Now जैसे न्यूज ऑर्गनाइजेशन ने भी कोलकाता के संतोषपुर स्टेशन पर आग लगने की घटना को कवर किया था.

  • यह घटना 06 अप्रैल 2023 में प्लेटफॉर्म नंबर दो पर हुई थी जहां आग ने तेजी से स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो के आस-पास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था.

इसके सिवा इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें दिल्ली के किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीषण आग लगने की सूचना दी गई हो. लाल किले पर हुए धमाके के बाद भी दिल्ली में भीषण आग लगने की ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है.

निष्कर्ष: कोलकाता के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आग लगने के पुराने वीडियो को दिल्ली में हुई हालिया घटना का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

