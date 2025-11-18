Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने नहीं कहा 'धमाका CNG सिलेंडर की वजह से हुआ'

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने नहीं कहा 'धमाका CNG सिलेंडर की वजह से हुआ'

टीम वेबकूफ को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि दिल्ली धमाके को लेकर रविंद्र यादव ने ऐसा कोई बयान दिया है.

अभिषेक आनंद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया धमाके को लेकर किया जा रहा है दावा</p></div>
i

दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया धमाके को लेकर किया जा रहा है दावा

फोटो : Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) रविंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ धमाका "गलती से सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ था."

वायरल पोस्ट में क्या है ? : इसमें लिखा है, "लाल किला मेट्रो धमाका. स्पेशल सीपी रविंद्र यादव (लॉ एंड ऑर्डर) के मुताबिक, लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर हुआ धमाका गलती से सिलेंडर फटने से हुआ था, ये आतंकी हमला नहीं है. अफवाहें फैलाना बंद करें. मुसलमानों पर आरोप लगाना बंद करें. तथ्यों पर ध्यान दें."

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

इस वायरल दावे को लेकर हमें हमारी वॉट्सऐप टिपलाइन पर कई सवाल मिले. आप ऐसे ही कुछ दावों को यहांयहां और यहां देख सकते है.

क्या हैं फैक्ट्स?: ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि हाल ही में हुए धमाके को लेकर यादव ने ऐसा कोई बयान दिया है. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने भी इसे आतंकी हमला करार दिया है.

हमें कैसे पता चला सच?: हमने "लाल किला मेट्रो धमाका बयान" जैसे शब्दों को गूगल पर सर्च किया, जिससे हमें द हिंदू में छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली.

  • इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने लाल किले के पास कार धमाके को "आतंकवादी घटना" घोषित किया है.

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट ने हमले में हुई मौतों पर दुख जताया है और निर्देश दिया है कि मामले की जांच तत्परता से की जानी चाहिए.

रिपोर्ट आखिरी बार 13 नवंबर को अपडेट की गई थी

  • प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है.

बयान 12 नवंबर को जारी किया गया था

वायरल दावे पर PIB की सफाई: PIB की फैक्ट-चेकिंग विंग ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर वायरल दावे को "फेक" बताया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस के किसी भी अफसर ने इस तरह का बयान नहीं दिया है.

  • 11 नंवबर को किए गए इस पोस्ट में आगे कहा गया है कि, "संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं."

निष्कर्ष: इससे साबित होता है कि दिल्ली धमाके पर स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) रविंद्र यादव के हवाले से वायरल हो रहा बयान गलत है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

