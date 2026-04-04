डिफेंडर गाने का सीन नेपाल में मुस्लिम युवकों को दी गई फांसी का बताकर वायरल

वायरल वीडियो में नजर आ रहे बैकग्राउंड की गूगल लेंस की मदद से जांच करने पर हमने पाया कि यह पटियाला में मौजूद किला मुबाराक है, जहां डिफेंडर गाने की शूटिंग भी की गई है और गाने में इसी किले के बहार 3 पुरुषों को क्रेन की मदद से लटकता हुआ दिखाया गया है.