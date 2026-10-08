पुराना डांस वीडियो CEC के इस्तीफे को लेकर हो रहे प्रदर्शन से जोड़कर वायरल

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो न तो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन का है, न ही 2 महीने पहले हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन का. वीडियो फरवरी 2026 से इंटरनेट पर उपलब्ध है यानी इन दोनों प्रदर्शनों से पहले से ही.