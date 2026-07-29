CJP प्रदर्शन की बताई जा रही महिला की ये फोटो असली नहीं AI है

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक प्रदर्शनकारी जींस (पैंट) के बटन खोल कर खड़ी नजर आ रही है.

दावा: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जंतर-मंतर पर मौजूद एक प्रदर्शनकारी का बताकर शेयर किया जा रहा है.