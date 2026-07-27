'कॉकरोच' को फांसी देने की बात करते पीयूष गोयल का यह वीडियो Deepfake है

"मेरा साफ मानना ​​है कि हमें दो-तीन कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए. ताकि इस 'कॉकरोच जनता पार्टी' को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं. जब ये लोग अपने दो-तीन कॉकरोचों को इस तरह लटकते देखेंगे, तो उनका सारा हुड़दंग शांत हो जाएगा; वे खुद ही अपना विरोध खत्म कर देंगे और दम दबाकर भाग जाएंगे."

पीयूष गोयाल