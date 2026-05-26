रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का पुराना वीडियो 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जोड़कर वायरल

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें फरवरी 2026 की दैनिक भास्कर कि यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो शामिल था और इसमें लिखा था कि, "कोरिया जिले के पोड़ी चौकी में पदस्थ SI अब्दुल मुनाफ ने मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर एक किसान से 50 हजार रिश्वत मांगी थी. जब किसान SI को 25 हजार कैश देने पहुंचा तो एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला पोड़ी चौकी थाना क्षेत्र का है."