CJP और अभिजीत दीपके के खिलाफ बोलते रविश कुमार का यह वीडियो AI है

सोशल मीडिया पर पत्रकार रविश कुमार का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें कतिथ तौर पर झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं की गैर-मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में रविश कुमार क्या कहते हैं ? वीडियो के शुरुआत में रविश कुमार कहते दिख रहे हैं कि, "नमस्कार मैं रवीश कुमार जो बीजेपी नेता जंतर मंतर पर छात्रों के लिए अपनी जान देने की बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे उन्ही नेताओं को झारखंड का नाम सुनकर टाइफाइड हो गया है. किसी को बुखार तो किसी को थकान और जैसे ही महाराष्ट्र जाना हो तो सब ठीक थकान और बुखार सिर्फ झारखंड के लिए आइए आपको दिखाते है की कैसे जब सियासत करवट लेती है. तो मूवमेंट की कलाई खुलने लगती है जो अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम में मानने को तैयार नहीं थे. वो देखिए झारखंड का नाम सुनकर क्या कह रहे हैं."