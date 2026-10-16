पार्लियामेंट के सामने जमा हुई भीड़ का यह वीडियो असली नहीं AI है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है. कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, AISA, लेफ्ट के अन्य संगठन समेत कई अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

दावा: इस बीच सोशल पर एक बड़ी भीड़ का वीडियो हालिया घटनाक्रम का बताकर शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में कतिथ तौर पर पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखी जा सकती है.