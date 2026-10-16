किसानों के प्रदर्शन का पुराना वीडियो हालिया CJP प्रोटेस्ट का बताकर वायरल

न्यूज संगठन 'The Wire' ने भी इससे मेल खाते दृश्य शेयर किए थे और बताया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ दो महीने से चल रहे आंदोलन के दौरान, जब प्रदर्शनकारी किसान पहली बार दिल्ली में दाखिल हुए, तो उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा था.