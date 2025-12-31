अरावली पर्वत को बचाने पहुंची जनता का नहीं ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें पहाड़ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिख रही है. वीडियो को अरावली पर्वत से जुड़े हालिया विवाद से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. दावा है कि ये लोग तब पहुंचे, जब पर्वत को काटा जा रहा था.

क्या है विवाद ? : नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर “100 मीटर की परिभाषा” को मजूरी दे दी थी. इसके मुताबिक, सिर्फ वही पहाड़ अरावली का हिस्सा माने जाएंगे जो आसपास की ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचे हों. इससे कम ऊंचाई वाले कई इलाके पर्यावरण संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं और वहां खनन व निर्माण का रास्ता खुल सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अरावली का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा नुकसान की जद में आ सकता है.