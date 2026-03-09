दुबई के बुर्ज खलीफा में आग लगने का यह वीडियो असली नहीं AI है

advertisement
इजरायल-ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के बुर्ज खलीफा में आग लगते हुए देखा जा सकता है.
यूजर्स ने क्या कहा?: यूजर्स ने इस पोस्ट को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर किया है जिसमें आम तौर पर यह जानकारी दी गई है कि, "दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर 1800 मिसाइलों का कहर बुर्ज खलीफा पर हमला, दुबई में मचा हड़कंप."
सच क्या है?: यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है और इसमें असली विज़ुअल्स नहीं दिखाए गए हैं.
वायरल वीडियो में कमियां: वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर, हमें कई बार ऐसा लगा कि लोग एक-दूसरे में मिक्स हो जा रहे थे. इसके साथ ही इस वीडियो क्लिप के ग्राफिक भी दिखने में काफी बनावटी नजर आ रहे थे.
इन बातों से हमें यह शक हुआ कि यह वायरल क्लिप AI की मदद से बनी हो सकती है.
डिटेक्शन टूल्स से पड़ताल?: टीम WebQoof ने इस वीडियो की सच्चाई को पुख्ता करने के लिए इसे AI से बने कंटेंट की पहचान करने वाले डिटेक्शन टूल्स — 'Hive Moderation' और 'DeepFake-O-Meter' से चेक किया.
Hive Moderation ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत से ज्यादा संभावना जताई.
वहीं 'DeepFake-O-Meter' के तीन डिटेक्टर ने इस बात के पक्के नतीजे दिए कि वायरल क्लिप AI टूल्स की मदद से बनी है.
वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत से ज्यादा संभावना
अलग-अलग डिटेक्टर ने वीडियो एक AI से बने होने की सम्भावना जताई.
निष्कर्ष: यह साफ है कि वायरल वीडियो AI टूल्स की मदद से बनाया गया है और इसमें असली विज़ुअल्स नहीं दिखाए गए हैं.
