दुबई के बुर्ज खलीफा में आग लगने का यह वीडियो असली नहीं AI है

इजरायल-ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के बुर्ज खलीफा में आग लगते हुए देखा जा सकता है.

यूजर्स ने क्या कहा?: यूजर्स ने इस पोस्ट को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर किया है जिसमें आम तौर पर यह जानकारी दी गई है कि, "दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर 1800 मिसाइलों का कहर बुर्ज खलीफा पर हमला, दुबई में मचा हड़कंप."