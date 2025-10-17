BJP नेताओं पर हुए हमले का यह वीडियो बिहार नहीं, बंगाल का है

advertisement
बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है इस बीच बिहार से सिर्फ चुनावी खबरें नहीं बल्कि अलग-अलग तरह की भ्रामक और फर्जी खबरें भी वायरल हो रही है. इस बीच नेताओं के एक काफिले बार भीड़ के हमले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.
दावा: इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिहार में बीजेपी नेताओं के काफिले पर हुए हमला का है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह बात सही कि वायरल वीडियो बीजेपी नेताओं के काफिले के हमले का है.
लेकिन यह वायरल वीडियो बिहार का नहीं बंगाल का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें Times Now की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जो वायरल वीडियो से मेल खा रही थी.
दोनों वीडियो में समानताओं (लाल घेरे में) को देखा जा सकता है.
इस रिपोर्ट में लिखी जानकारी के मुताबिक, 'जलपाईगुड़ी के डुआर्स में बाढ़ राहत कार्य करते समय बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला हुआ था. उनके काफिले पर पथराव किया गया. बीजेपी ने आदिवासी नेता पर हमले की निंदा करते हुए TMC को इसका जिम्मेदार ठहराया था.'
The Tribune में छपी इस वीडियो रिपोर्ट में भी इस वीडियो को बंगाल के जलपाईगुड़ी का बताया गया था.
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यह हमला तब हुआ था जब उत्तर बंगाल में बाढ़ के बीच बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष राहत कार्य के लिए इलाके में गए थे.
अक्टूबर की शुरुआत में हुई भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी.
इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बिहार में बीजेपी नेताओं के ऊपर इस तरह के हमले का कोई जिक्र हो.
निष्कर्ष: बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले का वीडियो बिहार चुनाव से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )