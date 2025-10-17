BJP नेताओं पर हुए हमले का यह वीडियो बिहार नहीं, बंगाल का है

बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है इस बीच बिहार से सिर्फ चुनावी खबरें नहीं बल्कि अलग-अलग तरह की भ्रामक और फर्जी खबरें भी वायरल हो रही है. इस बीच नेताओं के एक काफिले बार भीड़ के हमले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिहार में बीजेपी नेताओं के काफिले पर हुए हमला का है.