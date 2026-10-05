आरोपियों को परेड कराती पुलिस का यह वीडियो बिहार के जमुई का नहीं है

जमुई की घटना: बिहार में एक किशोर लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और उसके पुरुष मित्र की पुरुषों के एक समूह द्वारा पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद भारी आक्रोश फैल गया था.

स्कूल के ये दोनों छात्र नाबालिग हैं और उन्हें 19 सितंबर को जमुई जिले में रोका गया था. ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किए गए वीडियो में उन्हें लोगों से घिरे हुए और बार-बार वहां से जाने देने की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है. इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.