ऑटो में बैठी महिला से छेड़छाड़ का वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

यह वीडियो असली घटना का नहीं है बल्कि यह एक स्क्रिप्टेड वीडियो है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला ऑटो में बैठी हुई है और वहीं बाइक पर मौजूद एक युवक उस लड़की को परेशान करता है और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है.

दावा: इस वीडियो को बिहार के गोपालगंज में हुई असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक) 

( ऐसे ही दावा करने वाला अन्य पोस्ट का अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें विकास कुमार नाम के यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो से सम्बंधित कई वीडियो मिले.

  • इनमें से कई पोस्ट में (यहां, यहां और यहां) इस वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए इसे स्क्रिप्टेड वीडियो बताया गया था.

  • ऐसे ही एक वीडियो में यह दोनों खुद को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं और अपनी पहचान विकास और प्रिया पटेल बताते हैं. वीडियो में दोनों ने बताया कि वायरल क्लिप स्क्रिप्टेड थी और यह कोई असली घटना नहीं है. उन्होंने जनता से माफी मांगी और कहा कि अगर वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो खेद जताते हैं.

  • हमने देखा की इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोगों के और भी कई स्क्रिप्टेड वीडियो थे.

इस चैनल पर और भी कई स्क्रिप्टेड वीडियो देखें जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

निष्कर्ष: युवती से छेड़छाड़ का स्क्रिप्टेड वीडियो बिहार में हुई असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

