बिहार में BJP नेता पर हुए हमले का नहीं, नेपाल का है यह वीडियो

बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी हैं इसी के साथ राजनैतिक प्रचार भी शुरू हो गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ सरेआम एक कार में तोड़फोड़ करती दिख रही है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह कार बिहार के एक बीजेपी नेता की है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो बिहार का नहीं है बल्कि नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए, हमारी सर्च में हमें timesg.ind नाम के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो 09 सितंबर की एक पोस्ट में मिली जिसमें लिखा था कि, 'पोखरा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारी की कार में तोड़फोड़ की, अशांति काठमांडू से आगे तक फैली.'
निष्कर्ष: नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट के वीडियो को बिहार का बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.
