भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के नहीं हैं यह वायरल वीडियो

बिहार के भोजपुर में 17 जून 2026 को पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी नाम के शख्स की मौत हो गई थी. भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद उनके गांव के लोगों में आक्रोश है क्योंकि उनका आरोप है कि भरत भूषण तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया गया है. जबकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की है.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग वीडियो और तस्वीरें शेयर कर इन्हें भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार का बताया जा रहा है. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया है, "भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा."