भारत और बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोलते नेतन्याहू का यह बयान फर्जी है

हमें क्या मिला: सबसे पहले, WebQoof टीम ने नेतन्याहू के इस बयान की पुष्टि के लिए मीडिया रिपोर्ट्स को ढूंढा. लेकिन हमारी सर्च में हमें कोई भी ऐसी आधिकारिक रिकॉर्ड या रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें इजरायली PM ने बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में कुछ कहा हो.

हमने हिब्रू भाषा में भी सर्च किया ताकि यह पता चल सके कि क्या इजरायली मीडिया ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट पब्लिश की है. लेकिन हमें इसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

इसके अलावा इजरायल और बांग्लादेश के बीच कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं हैं; बांग्लादेश का रुख फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है.

बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजरायल जाने पर 'यात्रा प्रतिबंध' भी लगा रखा है.

यही नहीं, अमेरिका और इजरायल के टार्गेटेड हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कई दक्षिण एशियाई देशों में विरोध प्रदर्शन भी भड़क उठे थे.