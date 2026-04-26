TMC कार्यकर्ताओं पर पुलिस एक्शन का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सड़क किनारे बैठे दो लोगों को थप्पड़ मारते और उन पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं; कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों से जोड़ कर शेयर किया है.

यूजर ने क्या कहा?: इस क्लिप को अपने X (पहले Twitter) अकाउंट पर शेयर करते हुए, 'हरमीत कौर K' नाम की एक यूजर ने लिखा, "ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बंगाल चुनावों के पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की हैं... क्या यह इसी के लिए है?? और किसके निर्देश पर??"