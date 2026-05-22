बंगाल में सड़क पर नमाज को लेकर हुए विवाद का नहीं, बांग्लादेश का है यह वीडियो

कोलकाता से संबंध: इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों कोलकाता के राजाबाजार इलाके में तनाव फैल गया, जब एक समूह ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी. जबकि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हालात तब बेकाबू हो गए, जब पुलिसकर्मी सड़क खाली कराने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि यह एक परंपरा है, जबकि प्रशासन का कहना था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रास्तों को खुला रखना अनिवार्य है.बाद में सड़क साफ कर दी गई और यातायात फिर से शुरू हो गया.

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का इस वायरल वीडियो कोई भी संबंध नहीं है.