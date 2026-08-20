बांसुरी स्वराज के राष्ट्रगान बीच में छोड़कर जाने का वायरल वीडियो अधूरा है

इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें बांसुरी स्वराज के आधिकारिक X अकाउंट पर भी इस क्लिप का पूरा वीडियो मिला, जिसे 17 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया था.

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि, "सोशल मीडिया पर अधूरा वीडियो फैलाया जा रहा है. सच्चाई ये है कि मैंने आग्रह किया था कि राष्ट्रगान पूरा और सही ढंग से गाया जाए. यह पूरा वीडियो है जहां हमने गर्व और सम्मान के साथ पूरा राष्ट्रगान गाया."