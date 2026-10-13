हर शनिवार को बैंक की छुट्टी का दावा करने वाला यह नोटिफिकेशन फर्जी है

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें 'भारत के राजपत्र' (Gazette of India) का एक नोटिफिकेशन दिखाया गया है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.