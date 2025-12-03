भारत में मुस्लिम महिला से हिंसा का बताकर वायरल है बांग्लादेश का वीडियो

आगे हमने खोजना शुरू किया कि क्या इस संस्थान की कोई शाखा भारत में भी है ? ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला.

कैन्या में चल रही इसी नाम से मिलती-जुलती संस्था का एक फेसबुक पेज हमें मिला. पर भारत में संस्था के होने का कोई सबूत नहीं मिला.

अब हमने वीडियो को और बारीकी से देखना शुरू किया. गाड़ियों के नंबर के जरिए लोकेशन पता लगाने की कोशिश की. गाड़ी का नंबर तो हमें नहीं दिखा पर एक ट्रक की कंपनी का नाम JAC दिखा. इसके ऊपर Energypac भी लिखा हुआ था. हमने अब ये खोजना शुरू किया कि ये कंपनियां भारत में हैं या नहीं.