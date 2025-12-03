भारत में मुस्लिम महिला से हिंसा का बताकर वायरल है बांग्लादेश का वीडियो

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स बुर्का पहने हुई एक महिला के साथ बदसुलूकी कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भारत का है और इसमें हिंदू शख्स एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसा कर रहा है.
क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश का है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रहे बोर्ड के टेक्स्ट को हमने गूगल लेंस के जरिए ट्रांसलेट किया. इस बोर्ड पर लिखा था मदरसातुल एहसान अल-इस्लामिया. साथ ही ये भी लिखा है कि साल 2024 के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं.
हमें एक फेसबुक पेज मिला, जिससे पता चला कि इस नाम की संस्थान बांग्लादेश के ढाका में स्थित है.
आगे हमने खोजना शुरू किया कि क्या इस संस्थान की कोई शाखा भारत में भी है ? ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला.
कैन्या में चल रही इसी नाम से मिलती-जुलती संस्था का एक फेसबुक पेज हमें मिला. पर भारत में संस्था के होने का कोई सबूत नहीं मिला.
अब हमने वीडियो को और बारीकी से देखना शुरू किया. गाड़ियों के नंबर के जरिए लोकेशन पता लगाने की कोशिश की. गाड़ी का नंबर तो हमें नहीं दिखा पर एक ट्रक की कंपनी का नाम JAC दिखा. इसके ऊपर Energypac भी लिखा हुआ था. हमने अब ये खोजना शुरू किया कि ये कंपनियां भारत में हैं या नहीं.
यहां ट्रक का वही मॉडल भी देखा जा सकता है, जो वायरल वीडियो में दिख रहा है.
हमने JAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर डीलर्स से जुड़ा पेज देखा. जहां देखा जा सकता है कि किस देश में कंपनी के कितने डीलर हैं. यहां देखा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप में सिर्फ बांग्लादेश में ही कंपनी के डीलर हैं.
2014 की कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिलीं, जिनमें बताया गया है कि कंपनी भारत आने की तैयारी कर रही थी. पर इसके बाद क्या हुआ, ऐसी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली. साफ है कि कंपनी वर्तमान में भारत में काम नहीं कर रही है.
हम ये पुष्टि नहीं कर सके कि ये वीडियो किस घटना का है. पर ये साफ है कि वीडियो बांग्लादेश का है.
निष्कर्ष : बांग्लादेश के वीडियो को भारत का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)