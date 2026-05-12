सांप्रदायिक दावों के साथ वायरल यह वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मस्जिद जैसे दिखने वाली एक धार्मिक जगह के अंदर ढोल-बाजा बजाते हुए दिख रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को हालिया बंगाल चुनाव से जोड़कर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "कोलकाता में चुनाव जीतने कि जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजा कर किया जा रहा है. मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है."