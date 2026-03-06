आयतुल्लाह खामेनेई के समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज का नहीं है यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस धार्मिक नारे लगाते हुई मुसलमानों की भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है.

दावा: इस पोस्ट को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि, "ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद शहर का माहौल खराब करने के उद्देश्य से मजहबी भीड़ इक्ट्ठी हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज कर भगा दिया."