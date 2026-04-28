भावुक हुए केजरीवाल का यह वीडियो AAP सांसदों के इस्तीफे से पहले का है

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें यही वीडियो अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक X अकाउंट की इस पोस्ट में मिला जिसे 27 फरवरी 2026 को अपलोड किया गया था. यह वीडियो वायरल वीडियो से पूरी तरह से मेल खा रहा था और इस वीडियो के कैप्शन में केजरीवाल की तरफ से लिखा गया था, "आख़िर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है."