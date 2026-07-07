कश्मीर पर बोलतीं अरुंधति रॉय की पुरानी वीडियो CJP प्रोटेस्ट की बताकर वायरल

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सोशल मीडिया पर लेखिका और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का कश्मीर पर बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन का है.
वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "कॉकरॉच आंदोलन मंच से अरूंधती रॉय का एलान है कि "कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है" और बाकायदा सारे कॉकरॉच इस बात पर ताली पीट रहे हैं."
वीडियो में अरुंधति रॉय क्या कहती हैं?: वीडियो में रॉय कहती हैं, "कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा है. आप मुझसे यह बात कितनी भी आक्रामकता से या कितनी भी बार पूछना चाहें, पूछ सकते हैं. यहां तक कि भारत सरकार ने भी UN में यह माना है कि यह भारत का अभिन्न अंग नहीं है. तो अब हम उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?"
क्या यह सच है?: नहीं, यह वीडियो 2010 का है और इसमें अरुंधति रॉय नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके इस वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया और इससे हमें फ्रांस के न्यूज टेलीविजन नेटवर्क 'France 24' की यह रिपोर्ट मिली.
को अपलोड की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2010 में कश्मीर पर दिए गए बयानों के लिए अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
इसके बाद हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया और हमारी सर्च में हमें 'आजादी - द ओनली वे अहेड' (Azadi - The Only Way Ahead) कॉन्फ्रेंस में उनके भाषण का पूरा वीडियो मिला, जिसे तहलका टीवी ने अपलोड किया था.
को अपलोड किए गए इस वीडियो में अरुंधति रॉय नई दिल्ली में 'आज़ादी - द ओनली वे अहेड; कन्वेंशन ऑन कश्मीर' कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रही हैं.
अरुंधति रॉय हाल ही में भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जंतर-मंतर गई थीं.
हमें YouTube पर द भारत पोस्ट का अपलोड किया हुआ एक वीडियो मिला, जिसमें वह प्रोटेस्ट में दिख रही हैं.
निष्कर्ष: वायरल वीडियो 2010 का है और इसमें अरुंधति रॉय नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में बोलती हुई दिखाई दे रही हैं.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)