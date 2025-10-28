सरकारी योजना के नाम पर हो रहे 'APK' फाइल स्कैम से कैसे बचें ?

advertisement
आपको किसी अनजान व्यक्ति का WhatsApp मैसेज आता है जिसमें आपको ‘PM Kisan update’, ‘PM Kisan eKYC update’, ‘PM Kisan registration form’, या इसी तरह के किसी अन्य नाम से एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) फाइल भेजी जाती है. इस फाइल को भेजने का मकसद बताने वाला कोई अन्य मैसेज इसके साथ में नहीं होता है और इसी लिए उत्सुकतावश आप उसे डाउनलोड करने के लिए टैप करते हैं. कुछ ही पल बाद, आपको पता चलता है कि आपका बैंक खाता खाली हो गया है और आप घबरा जाते हैं.
एक रैंडम फाइल आपके डिवाइस को कैसे नुकसान पहुंचाती है और साइबर अपराधियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसे उजागर करती है? ScamGuard, 2025 की शुरुआत से ही APK फाइल से होने वाले स्कैम पर नजर रख रहा है और आपको बता रहा है कि कैसे स्कैमर अलग-अलग हथकंडों की मदद से ऐसी दुर्भावनापूर्ण फाइलों के जरिए लोगों को निशाना बनाते रहते हैं. एक स्कैमर बैंक अधिकारी बनकर आपको अपना KYC अपडेट करने के लिए APK फाइल डाउनलोड करने के लिए मना सकता है, या आपके इनबॉक्स में एक नकली ई-चालान या बिजली बिल भेज सकते हैं.
हम एक ऐसे APK घोटाले का विश्लेषण कर रहे हैं जिनसे आपका व्यक्तिगत डेटा चुराया जाता है और स्कैमर आपके खाते से पैसा उड़ाते हैं.
फाइल भेजना: किसी अंजान नंबर से WhatsApp पर एक APK फाइल भेजी जाती है, जिसे अक्सर सरकारी सूचना के रूप में बताया जाता है. फाइल के नाम से पता चलता है कि यह किसी सरकारी योजना के रजिस्ट्रेशन लिंक या योजना लाभार्थियों द्वारा अपना अगला भुगतान प्राप्त करने के लिए अपडेट किया जाने वाला फॉर्म है.
डाउनलोड करवाना: फाइल का कंटेंट देखने के लिए, कोई अनजान व्यक्ति डाउनलोड बटन पर टैप करता है, जिससे यह APK फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाती है. यह फाइल आपके डिवाइस पर सुरक्षा उपकरणों से बच कर डाउनलोड भी हो जाती है.
डिवाइस में खराबी: एक रिपोर्ट किए गए मामले में, पीड़ित के फोन पर ऐसी ही एक दुर्भावनापूर्ण फाइल इंस्टॉल होने के तुरंत बाद, वह बंद हो गया, और कुछ ही समय बाद, उनके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हो गए.
डिवाइस हाईजैक: कुछ अन्य मामलों में इंस्टॉल की गई फाइल फोन पर आपसे इसे कुछ अनुमतियां (संदेशों, संपर्कों, कॉल या अन्य) प्रदान का अनुरोध करती है. इससे साइबर अपराधी आपके फोन को दूरस्थ रूप से एक्सेस कर सकते हैं और SMS संदेशों और सूचनाओं, जैसे लेनदेन के लिए OTP, को इंटरसेप्ट कर सकते हैं. वे कीलॉगर्स जैसे स्पाइवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके द्वारा डाली गई हर डिटेल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे आपके पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो सकते हैं.
निकासी: आपके बैंकिंग डिटेल और SMS एक्सेस के साथ, स्कैमर्स आपके खाते को खाली कर सकते हैं और आपके कॉन्टेक्ट्स को यह APK फाइलें भेज सकते हैं.
किसी अज्ञात सोर्स या अंजान व्यक्ति से APK फाइल या लिंक प्राप्त होना.
यह ऐप्स आपके डिवाइस पर SMS, कॉन्टेक्ट्स तक पहुंचने या अन्य ऐप्स इंस्टॉल करने की अनुमति मांगते हैं.
फाइल इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस में गड़बड़ी, गर्म होना या बंद हो जाना.
ऐसे बैंकिंग अलर्ट का आना जिन्हें आपने मंगवाया ही नहीं था या आपके फोन से आपके कॉन्टेक्ट्स को आपकी जानकारी के बिना टेक्स्ट मैसेज का जाना.
वेरिफाई करें: अपने फोन पर कोई भी अनजान डाउनलोड न करें. योजनाओं और उनके अपडेट के बारे में जानकारी के लिए केवल सरकारी संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें.
समीक्षा करें: किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, उसके द्वारा मांगी गई अनुमतियों की सावधानीप से समीक्षा करें. अपने SMS इनबॉक्स, कॉन्टेक्ट्स या अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को अस्वीकार करें, और उसे अपने डिवाइस पर कोई अतिरिक्त ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति न दें.
डिस्कनेक्ट करें: अगर आपने कोई दुर्भावनापूर्ण फाइल या ऐप इंस्टॉल कर ली है, तो ऐप और स्कैमर के सर्वर के बीच आगे संचार को रोकने के लिए अपना मोबाइल डेटा और वाई-फाई को बंद कर दें. यह कदम अनधिकृत गतिविधि को धीमा करने या रोकने में मदद कर सकता है.
अनइंस्टॉल करें: 'सेटिंग्स' में यह ऐप ढूंढें और उसे तुरंत अनइंस्टॉल करे दें. अगर आपको यह ऍप नहीं मिलती है, तो अपने फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें या फैक्ट्री रीसेट (अपने डेटा का बैकअप लेने के बाद) का विकल्प चुनें.
सूचित करें: अपने बैंक को इस घटना और संभावित खतरे के बारे में सूचित करें, भले ही आपके खाते से कोई पैसा न निकला हो. अनुरोध करें कि वे अगली सूचना तक आपके खाते और कार्ड को ब्लॉक या फ्रीज कर दें. अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड और मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड पिन बदलें.
रिपोर्ट: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) की मदद से घटना की तुरंत रिपोर्ट करें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच के लिए जरुरी सबूत इकठ्ठा कर लें.
अपडेट: किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने डिवाइस और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें.
शेयर करें: अपने सर्कल और अन्य लोगों को इस स्कैम के बारे में सूचित करें और उन्हें ऐसे किसी भी अलर्ट से सावधान रहने के लिए कहें.
