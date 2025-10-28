सरकारी योजना के नाम पर हो रहे 'APK' फाइल स्कैम से कैसे बचें ?

वेरिफाई करें: अपने फोन पर कोई भी अनजान डाउनलोड न करें. योजनाओं और उनके अपडेट के बारे में जानकारी के लिए केवल सरकारी संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें.

समीक्षा करें: किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, उसके द्वारा मांगी गई अनुमतियों की सावधानीप से समीक्षा करें. अपने SMS इनबॉक्स, कॉन्टेक्ट्स या अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को अस्वीकार करें, और उसे अपने डिवाइस पर कोई अतिरिक्त ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति न दें.

डिस्कनेक्ट करें: अगर आपने कोई दुर्भावनापूर्ण फाइल या ऐप इंस्टॉल कर ली है, तो ऐप और स्कैमर के सर्वर के बीच आगे संचार को रोकने के लिए अपना मोबाइल डेटा और वाई-फाई को बंद कर दें. यह कदम अनधिकृत गतिविधि को धीमा करने या रोकने में मदद कर सकता है.

अनइंस्टॉल करें: 'सेटिंग्स' में यह ऐप ढूंढें और उसे तुरंत अनइंस्टॉल करे दें. अगर आपको यह ऍप नहीं मिलती है, तो अपने फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें या फैक्ट्री रीसेट (अपने डेटा का बैकअप लेने के बाद) का विकल्प चुनें.

सूचित करें: अपने बैंक को इस घटना और संभावित खतरे के बारे में सूचित करें, भले ही आपके खाते से कोई पैसा न निकला हो. अनुरोध करें कि वे अगली सूचना तक आपके खाते और कार्ड को ब्लॉक या फ्रीज कर दें. अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड और मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड पिन बदलें.

रिपोर्ट: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) की मदद से घटना की तुरंत रिपोर्ट करें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच के लिए जरुरी सबूत इकठ्ठा कर लें.

अपडेट: किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने डिवाइस और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें.