इस रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव को लखनऊ में भागवत कथा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, और उनकी आवाज में वह लड़खड़ाहट नहीं है जो वायरल क्लिप में सुनाई दे रही थी.