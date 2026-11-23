सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें उन्हें भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को हालिया बताकर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "गोरखपुर में PDA का जन सैलाब उमड़ आया है."