AI से बने नवजात बच्चे का वीडियो 'कल्कि का अवतार' बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ साधुओं को अस्पताल में एक नवजात बच्चे को गोद में उठाए हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि काशी में कल्कि (महाभारत का एक चरित्र ) अवतार पैदा हुआ है जिसे देखने नागा साधुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.