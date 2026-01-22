Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019AI से बने नवजात बच्चे का वीडियो 'कल्कि का अवतार' बताकर वायरल

AI से बने नवजात बच्चे का वीडियो 'कल्कि का अवतार' बताकर वायरल

इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>AI से बने नवजात बच्चे की वीडियो 'कल्कि का अवतार' बताकर वायरल</p></div>
i

AI से बने नवजात बच्चे की वीडियो 'कल्कि का अवतार' बताकर वायरल

(Altered By The Quint)

advertisement

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ साधुओं को अस्पताल में एक नवजात बच्चे को गोद में उठाए हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि काशी में कल्कि (महाभारत का एक चरित्र ) अवतार पैदा हुआ है जिसे देखने नागा साधुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली घटना का नहीं है.

  • इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें इससे सम्बंधित कोई विश्वनसीय न्यूज रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली.

  • कहीं यह वीडियो AI की मदद से तो नहीं बनाई गई है यह चेक करने के लिए हमने इसे AI से बने कंटेंट की पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया.

  • Hive पर इस वीडियो के AI से बने होने की 97 प्रतिशत संभवना जताई गई.

Hive पर इस वीडियो के 97 प्रतिशत AI से बने होने की संभावना जताई गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Hive)

इसके सिवा हमने इसे AI से बने वीडियो की पहचान करने वाले अन्य टूल DeepFake-O-Meter पर चेक किया, वहां भी इस वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई गई.

वीडियो के AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/DeepFake-O-Meter)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निष्कर्ष: काशी में कल्कि के अवतार में पैदा हुए नवजात बच्चे की वीडियो असली नहीं बल्कि AI की मदद से बनाई गई है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also ReadRSS प्रमुख भागवत की बेटी बताकर वायरल है इंफ्लुएंसर की फोटो

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT