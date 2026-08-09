कभी जंतर-मंतर तो कभी UGC प्रदर्शन का बताकर वायरल है AI से बना वीडियो

क्या है UGC से जुड़ा मामला ? : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को कुछ नई गाइडलांस जारी कीं. UGC के मुताबिक, इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए व्यवस्था मजबूत करना था. सामान्य वर्ग से जुड़े कुछ छात्र संगठनों, नेताओं और समूहों का आरोप है कि नए नियमों में भेदभाव की कुछ परिभाषाएं बहुत व्यापक हैं और इनके दुरुपयोग हो सकता है.

29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट और बहुत व्यापक है और इनके गलत इस्तेमाल से समाज में विभाजन पैदा होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने केंद्र और UGC से जवाब मांगा और तब तक 2012 के नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया.

जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमों का उद्देश्य किसी के साथ भेदभाव करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया था कि प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

इसके बाद से ही कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में ये नियम वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं.