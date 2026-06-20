ईरान की करुण नदी पर इजरायल के हमले का बताकर वायरल है AI वीडियो

ईरान/गाजा VS अमेरिका/इजरायल युद्ध : ईरान - इजरायल के बीच चल रहे तनाव के दौरान समझौता वार्ता की खबरें भी आ रही हैं.

ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिज़्बुल्लाह और इजरायल के बीच युद्धविराम (सीजफायर) समझौता हो गया है. शुक्रवार (19 जून 2026) को एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी घोषणा की.

रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि युद्धविराम स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) से प्रभावी हो चुका है.

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित अमेरिका-ईरान वार्ता को रद्द कर दिया गया था. माना जा रहा है कि इस समझौते का असल स्टेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की दिशा में अहम असर होगा.